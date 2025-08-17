Полина Диброва воссоединилась с сыновьями и сняла видео для мужа после скандала

Супруга шоумена и телеведущего Дмитрия Диброва Полина, находящаяся в процессе развода, изменила ему с другом семьи, предпринимателем Романом Товстиком. Эта связь привела к разрушению ещё одной пары: бизнесмен подал на развод со своей женой Еленой, матерью шестерых детей. Женщина подтвердила, что причиной развода стали отношения её мужа с супругой Дмитрия Диброва.

Сама Полина, обладательница титула «Миссис Россия-2017», старается избегать комментариев по поводу скандальной ситуации, предпочитая демонстрировать в социальных сетях образ счастливой женщины. Недавно она отправила своих сыновей к родственникам в Ростов-на-Дону, а теперь и сама покинула Москву, оставив там своего мужа и любовника.

Полина Диброва. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Диброва поделилась с подписчиками кадрами дома, где живут её родственники. Полина также показала, как проводит время с сыновьями на прогулке по реке. Она даже предложила детям записать привет для отца, однако сама воздержалась от личного обращения к Дмитрию.

Полина Диброва. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

«Родные пейзажи всегда наполняю и окрыляют. Лучшая терапия», — написала Диброва.