Полина Диброва воссоединилась с сыновьями и сняла видео для мужа после скандала
Супруга шоумена и телеведущего Дмитрия Диброва Полина, находящаяся в процессе развода, изменила ему с другом семьи, предпринимателем Романом Товстиком. Эта связь привела к разрушению ещё одной пары: бизнесмен подал на развод со своей женой Еленой, матерью шестерых детей. Женщина подтвердила, что причиной развода стали отношения её мужа с супругой Дмитрия Диброва.
Сама Полина, обладательница титула «Миссис Россия-2017», старается избегать комментариев по поводу скандальной ситуации, предпочитая демонстрировать в социальных сетях образ счастливой женщины. Недавно она отправила своих сыновей к родственникам в Ростов-на-Дону, а теперь и сама покинула Москву, оставив там своего мужа и любовника.
Полина Диброва. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova
Диброва поделилась с подписчиками кадрами дома, где живут её родственники. Полина также показала, как проводит время с сыновьями на прогулке по реке. Она даже предложила детям записать привет для отца, однако сама воздержалась от личного обращения к Дмитрию.
Полина Диброва. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova
«Родные пейзажи всегда наполняю и окрыляют. Лучшая терапия», — написала Диброва.
Недавно актриса Эвелина Блёданс выступила в защиту Полины Дибровой на фоне слухов о расставании с телеведущим Дмитрием Дибровым. Она заявила, что большая часть информации о разводе пары не соответствует действительности. По её словам, Дибровы сохраняют нормальные отношения и ведут себя интеллигентно. Она уверена, что, когда пара решит рассказать свою версию событий, общество пожалеет о нападках на Полину.
Полина Диброва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova