Момент крушения легкомоторного самолёта на поле для гольфа в Австралии попал на видео

В Сети появилось видео крушения легкомоторного самолёта на поле для гольфа возле Сиднея в Австралии. На борту находились 50-летний инструктор и его ученик. Оба пострадавших были госпитализированы, их состояние стабильное.

Момент крушения. Видео © X / PicturesFoIder

Свидетелями происшествия стали игроки в гольф, находившиеся на поле. Они незамедлительно бросились оказывать помощь пострадавшим. В социальных сетях очевидцы отмечают, что не слышали звука двигателя во время крушения.