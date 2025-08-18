Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием

Президент России Владимир Путин обратился к Русскому географическому обществу с поздравлением по случаю его 180-летия. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что исследования и экспедиции Русского географического общества внесли весомый вклад в изучение Евразии, Тихоокеанскою региона, Антарктики и Арктики. Кроме того, благодаря РГО человечество получило ответы на важнейшие вопросы, касающиеся климата, мировой экономики и картографии.

«Хотел бы выразить признательность всем, кто преданно служит науке о земле, занимается изучением и сохранением уникальной природы России, богатейшего культурно-исторического наследия нашей многонациональной страны, её самобытных традиций, — нашим учёным и волонтёрам, исследователям и путешественникам, краеведам, этнографам, поисковикам», — добавил Путин.