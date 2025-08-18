Встреча Путина и Трампа
17 августа, 21:36

Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обратился к Русскому географическому обществу с поздравлением по случаю его 180-летия. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что исследования и экспедиции Русского географического общества внесли весомый вклад в изучение Евразии, Тихоокеанскою региона, Антарктики и Арктики. Кроме того, благодаря РГО человечество получило ответы на важнейшие вопросы, касающиеся климата, мировой экономики и картографии.

«Хотел бы выразить признательность всем, кто преданно служит науке о земле, занимается изучением и сохранением уникальной природы России, богатейшего культурно-исторического наследия нашей многонациональной страны, её самобытных традиций, нашим учёным и волонтёрам, исследователям и путешественникам, краеведам, этнографам, поисковикам», — добавил Путин.

«Нет ничего, что стоило бы оттуда тащить»: Геолог раскрыл Life.ru, какие полезные ископаемые есть на Украине

Недавно археологи из Русского географического общества впервые использовали подводные дроны для изучения затопленного поселения в озере Иссык-Куль в Кыргызской Республике. По словам руководителя экспедиции Максима Меньшикова, цель экспедиции заключается в отработке методик для изучения памятника до его вскрытия. Это требует от всей группы специалистов разработки таких подходов, которые позволяют собрать максимум информации с объекта, не прибегая к разрушительным археологическим работам.

