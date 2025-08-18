Кардиолог раскрыла неочевидные причины тахикардии, о которых вы не догадывались

Учащённое сердцебиение не всегда связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями — в некоторых случаях причины могут быть не столь очевидны. Врач-кардиолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Ануш Аветисян в беседе с Life.ru назвала неочевидные причины учащённого сердцебиения.

«Нормальная частота пульса колеблется от 60 до 90 ударов в минуту. Однако в условиях стресса, при эмоциональном напряжении или физической нагрузке этот показатель может временно подниматься выше 100 ударов — это считается физиологическим ответом организма», — поясняет эксперт.

Среди прочих причин тахикардии врач отметила повышение температуры тела. Кроме того, учащённый пульс часто сопровождает гипертонический криз, при котором резко возрастает артериальное давление. Такой симптом может наблюдаться и при анемии, когда уровень гемоглобина в крови понижен.

Некоторые люди могут ощущать учащённое сердцебиение после обильного приёма пищи, при злоупотреблении крепким кофе или энергетическими напитками, в состоянии алкогольного опьянения, а также при курении. Кроме того, тахикардия может быть побочным эффектом ряда медикаментов, предупреждает специалист.

При этом у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (в том числе ишемической болезнью сердца, перенесённым инфарктом, гипертонией, нарушениями сердечного ритма) учащённое сердцебиение может стать фактором, усугубляющим течение болезни. В таких случаях оно способно снижать эффективность сердечной деятельности и ускорять развитие сердечной недостаточности.

«Если же тахикардия не вызвана заболеваниями сердца, то, как правило, медицинское вмешательство в большинстве случаев не требуется. Однако рекомендую пересмотреть образ жизни: отказаться от курения, сократить потребление кофе и исключить алкоголь», — заключает собеседница Life.ru.