Гипертония и не только: Врач рассказал о вреде распития алкоголя в самолёте

Употребление спиртного перед авиаперелётом может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, так как в условиях пониженного давления и нехватки кислорода на борту реакция организма на алкоголь становится непредсказуемой. Об этом предупредил врач-нарколог Андрей Тюрин.

«Самолётный воздух суше, чем в пустыне — его влажность менее 20 процентов. Алкоголь дополнительно обезвоживает организм, что приводит к головной боли, тошноте и сильной усталости после перелёта», — пояснил Тюрин в беседе с «Лентой.ру».

По словам нарколога, алкоголь вызывает учащение пульса и спазм сосудов, что создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это увеличивает вероятность гипертонического криза, тахикардии и даже панических атак во время полёта. Врач рекомендует полностью отказаться от спиртного перед авиапутешествиями, особенно людям с хроническими заболеваниями.