17 августа, 09:45

Гипертония и не только: Врач рассказал о вреде распития алкоголя в самолёте

Нарколог Тюрин: Употребление алкоголя в самолёте увеличивает нагрузку на сердце

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Novikov

Употребление спиртного перед авиаперелётом может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, так как в условиях пониженного давления и нехватки кислорода на борту реакция организма на алкоголь становится непредсказуемой. Об этом предупредил врач-нарколог Андрей Тюрин.

«Самолётный воздух суше, чем в пустыне — его влажность менее 20 процентов. Алкоголь дополнительно обезвоживает организм, что приводит к головной боли, тошноте и сильной усталости после перелёта», — пояснил Тюрин в беседе с «Лентой.ру».

По словам нарколога, алкоголь вызывает учащение пульса и спазм сосудов, что создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это увеличивает вероятность гипертонического криза, тахикардии и даже панических атак во время полёта. Врач рекомендует полностью отказаться от спиртного перед авиапутешествиями, особенно людям с хроническими заболеваниями.

А ранее Life.ru узнал главное правило, которое убережёт от покупки смертельно опасной выпивки. Вопрос о контроле за распространением палёного алкоголя в России стал вновь обсуждаться после трагических событий в Адлере, где от отравления «домашней чачей» погибли 13 человек.

