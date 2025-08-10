Названо главное правило, которое убережёт от покупки смертельно опасной выпивки
Юрист Билялова: Покупать алкоголь нужно только в точках с лицензией
Приобретать спиртное следует только в официальных торговых точках с лицензией — супермаркетах, винных магазинах и других легальных продавцах. Об этом заявила юрист Анастасия Билялова.
«Алкоголь можно покупать в сетевых магазинах, у которых есть право на продажу алкоголя. Например, в новых ЖК открывается магазин, но лицензия ещё не получена. При этом открывают как ИП, так и юрлица. ИП не вправе продавать большую часть алкогольной продукции», — пояснила специалист в беседе с URA.ru.
Продукция, купленная с рук, на стихийных рынках, в ларьках или через непроверенные интернет-сайты, может представлять смертельную опасность. Покупать такой алкоголь можно, только если готовы, что этот раз будет последним, предупредила Билялова.
Даже если продавец кажется надёжным, это не гарантирует безопасность напитка. Незаконная торговля спиртным ведётся без контроля качества, необходимых документов и сертификации.
Вопрос о контроле за распространением палёного алкоголя в России стал вновь обсуждаться после трагических событий в Адлере, где от отравления «домашней чачей» погибли 12 человек. Первые новости появились 6 августа, когда стало известно о смерти приехавшей на отдых супружеской пары после покупки алкоголя в местном ларьке. Продававшие его бабушка и внучка уже задержаны полицией, их арестовали на 2 месяца, а работу точки, где «чача» продавалась, остановили.