Названо главное правило, которое убережёт от покупки смертельно опасной выпивки

Приобретать спиртное следует только в официальных торговых точках с лицензией — супермаркетах, винных магазинах и других легальных продавцах. Об этом заявила юрист Анастасия Билялова.

«Алкоголь можно покупать в сетевых магазинах, у которых есть право на продажу алкоголя. Например, в новых ЖК открывается магазин, но лицензия ещё не получена. При этом открывают как ИП, так и юрлица. ИП не вправе продавать большую часть алкогольной продукции», — пояснила специалист в беседе с URA.ru.

Продукция, купленная с рук, на стихийных рынках, в ларьках или через непроверенные интернет-сайты, может представлять смертельную опасность. Покупать такой алкоголь можно, только если готовы, что этот раз будет последним, предупредила Билялова.