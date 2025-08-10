Эксперт объяснил, как в России контролируют распространение самодельного алкоголя
Эксперт Манаков: Государство регулирует оборот самодельного алкоголя лицензиями
Государство регулирует оборот самодельного алкоголя через систему лицензирования. Об этом заявил управляющий партнёр юридической фирмы «Алкогольное право» Александр Манаков, комментируя печальную историю со смертельными отравлениями чачей кустарного производства в Краснодарском крае.
«На самом деле государственное регулирование в сфере оборота алкогольной продукции есть, и, несмотря на некие несовершенства, оно работает. В первую очередь для легальной продажи алкоголя в розницу нужно получить специальное разрешение — лицензию. Получить лицензию может только юридическое лицо, проходя процедуру лицензирования», — пояснил Манаков в беседе с 360.ru.
Манаков отметил, что получение лицензии на производство вина связано со значительными финансовыми затратами. Однако только после прохождения процедуры лицензирования компания получает право на легальную деятельность. Юридическое лицо, оформившее лицензию, может реализовывать собственное вино в розничных точках при наличии всех необходимых товарно-транспортных накладных и сертификатов на продукцию, что исключает какие-либо вопросы со стороны контролирующих органов.
Напомним, трагические события получили огласку 6 августа, когда стало известно о смерти в Адлере супружеской пары, купившей «домашнуюю чачу» в уличном ларьке. Общее количество жертв ядовитого пойла достигло 12 человек. Правоохранители задержали бабушку и внучку, которые продавали смертельный напиток. Обеих заключили под стражу на 2 месяца, а сам ларёк закрыли.