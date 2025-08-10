Эксперт объяснил, как в России контролируют распространение самодельного алкоголя

Государство регулирует оборот самодельного алкоголя через систему лицензирования. Об этом заявил управляющий партнёр юридической фирмы «Алкогольное право» Александр Манаков, комментируя печальную историю со смертельными отравлениями чачей кустарного производства в Краснодарском крае.

«На самом деле государственное регулирование в сфере оборота алкогольной продукции есть, и, несмотря на некие несовершенства, оно работает. В первую очередь для легальной продажи алкоголя в розницу нужно получить специальное разрешение — лицензию. Получить лицензию может только юридическое лицо, проходя процедуру лицензирования», — пояснил Манаков в беседе с 360.ru.