Регион
17 августа, 22:47

Четыре человека погибли при крушении двух планеров в разных районах Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandra Lande

Два планера потерпели крушение в разных районах Франции. В результате происшествий погибли четыре человека. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на данные местных властей.

Согласно информации агентства, в коммуне Шерминьяк в воскресенье днём произошла трагедия, унёсшая жизни двух мужчин, находившихся на борту разбившегося планера. Вторая катастрофа случилась в департаменте Морбиан, где планер упал рядом с аэродромом, что привело к гибели ещё двух человек.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств трагедий. Подробная информация о причинах крушений пока не разглашается.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
