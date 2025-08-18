В Саратове прокуратура проверит парк, в котором погибла девочка
Обложка © Telegram / Прокуратура Саратовской области
Прокуратура Саратовской области инициировала проверку соблюдения закона организациями и ответственными службами в городском парке, где из-за падения деревянной скульптуры погибла девочка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство начало проверку по факту несчастного случая в городском парке культуры и отдыха им. М. Горького. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Саратове на девочку упала деревянная скульптура «Кот учёный», в результате происшествия ребёнок скончался. Городская администрация уточнила, что фигура кота была установлена во время аренды парка.