17 августа, 22:55

В Саратове прокуратура проверит парк, в котором погибла девочка

Обложка © Telegram / Прокуратура Саратовской области

Прокуратура Саратовской области инициировала проверку соблюдения закона организациями и ответственными службами в городском парке, где из-за падения деревянной скульптуры погибла девочка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство начало проверку по факту несчастного случая в городском парке культуры и отдыха им. М. Горького. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Саратове на девочку упала деревянная скульптура «Кот учёный», в результате происшествия ребёнок скончался. Городская администрация уточнила, что фигура кота была установлена во время аренды парка.

