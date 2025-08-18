В Саратове прокуратура проверит парк, в котором погибла девочка

Прокуратура Саратовской области инициировала проверку соблюдения закона организациями и ответственными службами в городском парке, где из-за падения деревянной скульптуры погибла девочка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство начало проверку по факту несчастного случая в городском парке культуры и отдыха им. М. Горького. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки», — говорится в сообщении.