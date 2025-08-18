Невеста Григория Лепса станцевала с младшим братом на вечеринке

Невеста Григория Лепса Аврора Киба рассказала о вечеринке, на которую она пришла вместе с 15-летним братом. Девушка также поделилась кадрами с мероприятия в своём личном блоге.

Аврора Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Аврора отметила, что это был их первый совместный выход с братом. По её словам, ей пришлось быть «трезвым водителем и старшим товарищем». Киба добавила, что гости снимали их танцы, а сами они оказались «самыми весёлыми». Невеста Лепса появилась на мероприятии в блестящем топе и коротких шортах. Во время танцев девушка села на плечи своему брату.