18 августа, 00:35

Невеста Григория Лепса станцевала с младшим братом на вечеринке

Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Невеста Григория Лепса Аврора Киба рассказала о вечеринке, на которую она пришла вместе с 15-летним братом. Девушка также поделилась кадрами с мероприятия в своём личном блоге.

Аврора Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Аврора отметила, что это был их первый совместный выход с братом. По её словам, ей пришлось быть «трезвым водителем и старшим товарищем». Киба добавила, что гости снимали их танцы, а сами они оказались «самыми весёлыми». Невеста Лепса появилась на мероприятии в блестящем топе и коротких шортах. Во время танцев девушка села на плечи своему брату.

А ранее Аврора Киба заявила, что намерена жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после свадьбы. Она также опровергла слухи о финансовых трудностях своей семьи, которые, по её словам, распространила блогер и телеведущая Виктория Боня. Девушка объяснила, что после того, как мама вышла замуж, отец запретил ей поддерживать общение с Боней, что, вероятно, вызвало обиду у телеведущей.

Тимур Хингеев
