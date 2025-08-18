Встреча Путина и Трампа
18 августа, 01:06

Уитакер: США ожидают, что Киев станет крупным поставщиком военной техники в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Соединённые Штаты рассматривают Украину как перспективного и крупного поставщика вооружений для европейских стран на фоне роста оборонных бюджетов. Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Они (Киев. — Прим. Life.ru), безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить 5%, о которых все договорились», — заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Он подчёркивает необходимость уже сейчас разрабатывать модель будущей украинской экономики. По его оценкам, помимо оборонного сектора, Незалежной предстоит масштабное восстановление аграрного сектора, портов и инфраструктуры, требующее значительных европейских инвестиций.

Российские войска уничтожили склады ракет «Сапсан» и позиции ВСУ

Ранее на Украине показали новую крылатую ракету «Фламинго». В Киеве якобы началось серийное производство ракет с дальностью полёта более 3 тысяч километров. «Фламинго», выпущенные в серийное производство, замечены в цеху одного из ведущих оборонных предприятий страны Fire Point.

Алена Пенчугина
