Уитакер: США ожидают, что Киев станет крупным поставщиком военной техники в ЕС

Соединённые Штаты рассматривают Украину как перспективного и крупного поставщика вооружений для европейских стран на фоне роста оборонных бюджетов. Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Они (Киев. — Прим. Life.ru), безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить 5%, о которых все договорились», — заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Он подчёркивает необходимость уже сейчас разрабатывать модель будущей украинской экономики. По его оценкам, помимо оборонного сектора, Незалежной предстоит масштабное восстановление аграрного сектора, портов и инфраструктуры, требующее значительных европейских инвестиций.