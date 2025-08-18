«Кошка-верблюд» и «поза эмбриона»: Врач назвала три приёма для снятия боли при остеохондрозе

Остеохондроз вызывает не только боль в спине, но и напряжение в шее, плечах и пояснице. Врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина рассказала Life.ru, какие упражнения помогают уменьшить дискомфорт, снять спазмы и восстановить подвижность позвоночника.

«Боль в спине при остеохондрозе — это не просто «хруст в позвонках», а следствие напряжения мышц, сдавления нервов и нарушения подвижности позвоночника. Боль может быть острой, но в большинстве случаев её можно уменьшить уже за 10–15 минут, если действовать правильно. Главное — не обезболить, а снять причину: спазм, блокировку движения и перегрузку», — поделилась эксперт.

Расслабление поясницы — «кошка-верблюд»

Позволяет снизить напряжение поясничных мышц и уменьшить давление на нервные корешки. Нужно встать на четвереньки, на выдохе прогнуть спину вверх: подбородок к груди, живот подтянуть. На вдохе прогнуться вниз: грудь вперёд, голова и таз вверх. Движения выполняются медленно, 8–10 повторов. Важно: движение идёт за счёт спины, а не за счёт рук и ног. Не торопитесь — чем медленнее, тем глубже расслабление.

Снятие напряжения в пояснице — «поза эмбриона»

Выполняется лёжа на спине, под колени подкладывают подушку или одеяло, руки вдоль тела, ладони вверх. Глубокое дыхание животом на 5–7 минут помогает активному расслаблению мышц и снижению давления на межпозвонковые диски. Эффект заметен уже через 3 минуты.

Разгрузка шейного отдела — «подбородок к груди»

Упражнение выполняется сидя или лёжа. Голова медленно наклоняется вперёд до лёгкого напряжения, удерживается 20–30 секунд, затем плавно возвращается в исходное положение. Повторять упражнение необходимо три раза. Ладони могут слегка помогать движению, но без усилия.

Основные правила самопомощи

Двигаться медленно и плавно, принимать удобное положение, использовать холодный компресс в первые сутки при острой боли на 15 минут, дышать глубоко животом. Ложитесь так, чтобы не было натяжения в спине (например, на боку с подушкой между коленями). Нельзя резко сгибаться, прыгать или принимать обезболивающие «на всякий случай». Локальный массаж в острой фазе может усилить воспаление, предупреждает специалист.

По словам Мурашкиной, если боль появляется после нагрузки, не отдаёт в конечности и ослабевает в покое, можно ограничиться упражнениями и режимом. Но если симптомы сохраняются более 2–3 дней, появляются онемение, слабость, стреляющая боль — необходима консультация врача, это может быть признаком защемления нерва.