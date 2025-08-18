В аэропортах Тамбова и Пензы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Вооружённые силы Украины устанавливают антидроновые сети и готовятся покинуть Херсон. На всех выездах из города устанавливают антидроновые сети для безопасного вывода гарнизона. Однако любая фортификация является всего лишь «временной задержкой» для российских военных.