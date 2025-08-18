Встреча Путина и Трампа
18 августа, 02:55

Суд Москвы получил четыре протокола на клуб Mangalib за пропаганду ЛГБТ*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WESTOCK PRODUCTIONS

В Москве в суд поступило сразу четыре новых административных протокола, касающихся российского онлайн-сервиса Mangalib, специализирующегося на японских комиксах (манге). Компания подозревается в распространении материалов, которые могут быть расценены как пропаганда ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в судебных органах.

Собеседник агентства уточнил, что рассмотрение этих дел назначено на 30 сентября. Mangalib вменяют нарушение части 4 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ, регулирующей вопросы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В соответствии с российским законодательством, за действия, признанные пропагандой ЛГБТ*, предусмотрены значительные штрафы: для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 2 миллионов до 5 миллионов рублей. Кроме того, деятельность организаций, признанных виновными, может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Напомним, ранее управляющий Mangalib Игорь Кваст получил штраф в размере одного миллиона рублей по нескольким административным делам. Последнее взыскание на сумму в 200 тысяч рублей было вынесено 4 августа. Поводом послужила манга под названием «Реинкарнация в колизее», в которой обнаружили пропаганду ЛГБТ*.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Виталий Приходько
