Генпрокурор США Бонди: За прошедшую ночь в Вашингтоне арестовали 68 человек

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Пэм Бонди сообщила о задержании 68 человек в Вашингтоне в ходе федеральной операции по борьбе с преступностью. Об этом она рассказала в социальной сети Х.

«Только прошлой ночью наши федеральные партнёры и правоохранительные органы округа Колумбия произвели 68 арестов и изъяли 15 незаконных единиц огнестрельного оружия», — написала Бонди.

По её словам, всего в Вашингтоне было более 300 арестов. Подозреваемым в совершении убийств, сбыте наркотиков и иных тяжких преступлений были предъявлены официальные обвинения.