Регион
18 августа, 03:22

В аэропорту Пензы был отменён план Ковёр

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Пензы сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве добавили, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Напомним, в 4:00 по московскому времени в аэропортах Тамбова и Пензы ввели временные ограничения на полёты. Спустя 2 часа план «Ковёр» в воздушной гавани Пензы был отменён. В аэропорту Тамбова (Донское) ограничения на приём и выпуск воздушных судов сохраняются.

Алена Пенчугина
