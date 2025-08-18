В аэропорту Пензы был отменён план Ковёр

В воздушной гавани Пензы сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Напомним, в 4:00 по московскому времени в аэропортах Тамбова и Пензы ввели временные ограничения на полёты. Спустя 2 часа план «Ковёр» в воздушной гавани Пензы был отменён. В аэропорту Тамбова (Донское) ограничения на приём и выпуск воздушных судов сохраняются.