Постпред США Уитакер: НАТО не будет участвовать в гарантиях безопасности Киева

Будущие гарантии безопасности для Украины не будут связаны с НАТО. Вместо этого обсуждается участие «коалиции желающих», включающей США, Францию, Германию и Великобританию. Об этом заявил постпред США Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, концепция предполагает, что агрессия против одной страны автоматически будет считаться атакой на всех членов группы. Размещение военных контингентов возможно только в рамках этой инициативы, уточнил дипломат, подчёркивая, что НАТО напрямую в неё вовлечено не будет.