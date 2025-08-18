Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 04:00

Постпред США Уитакер: НАТО не будет участвовать в гарантиях безопасности Киева

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Будущие гарантии безопасности для Украины не будут связаны с НАТО. Вместо этого обсуждается участие «коалиции желающих», включающей США, Францию, Германию и Великобританию. Об этом заявил постпред США Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, концепция предполагает, что агрессия против одной страны автоматически будет считаться атакой на всех членов группы. Размещение военных контингентов возможно только в рамках этой инициативы, уточнил дипломат, подчёркивая, что НАТО напрямую в неё вовлечено не будет.

Пушилин: Киев и Европа могут помешать урегулированию конфликта на Украине
Пушилин: Киев и Европа могут помешать урегулированию конфликта на Украине

А ранее администрация президента США обнародовала график дня американского лидера Дональда Трампа. Встреча республиканца и главаря киевского режима Владимира Зеленского начнётся в 20:15 по московскому времени. Беседа с участием европейских лидеров стартует в 22:00 мск.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • НАТО
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar