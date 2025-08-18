Постпред США Уитакер: НАТО не будет участвовать в гарантиях безопасности Киева
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Будущие гарантии безопасности для Украины не будут связаны с НАТО. Вместо этого обсуждается участие «коалиции желающих», включающей США, Францию, Германию и Великобританию. Об этом заявил постпред США Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.
По его словам, концепция предполагает, что агрессия против одной страны автоматически будет считаться атакой на всех членов группы. Размещение военных контингентов возможно только в рамках этой инициативы, уточнил дипломат, подчёркивая, что НАТО напрямую в неё вовлечено не будет.
А ранее администрация президента США обнародовала график дня американского лидера Дональда Трампа. Встреча республиканца и главаря киевского режима Владимира Зеленского начнётся в 20:15 по московскому времени. Беседа с участием европейских лидеров стартует в 22:00 мск.