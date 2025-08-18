Встреча Путина и Трампа
18 августа, 03:37

Зеленский сообщил, что прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о своём прибытии в Вашингтон для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом экс-комик написал на своей странице в социальной сети Х.

Зеленский утончил, что встретится с хозяином Белого дома в Вашингтоне. Его также ожидает диалог с европейскими лидерами.

«Я уже прибыл в Вашингтон», — информирует главарь киевского режима.

Ранее СМИ раскрыли, когда начнётся встреча Трампа и Зеленского. Переговоры стартуют в 20:15 по московскому времени, беседа с участием европейских лидеров — в 22:00 мск. Из графика следует, что лидеры ЕС прибудут в Белый дом в 19.00 мск. В 21.30 мск они сделают совместную фотографию, а в десять часов вечера по московскому времени начнётся их встреча.

