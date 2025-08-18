На Западе рассказали о результате возможного воздушного боя между Су-27 и F-35

Исход гипотетического боя между российским истребителем Су-27 и американским F-35 будет определяться дистанцией между самолётами. К такому выводу пришёл американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM), анализируя потенциальное противостояние двух истребителей, принадлежащих к разным поколениям.

Издание напомнило об инциденте в небе над Балтийским морем, когда для перехвата российских Су-27 и Су-24М были подняты итальянские F-35A. MWM отмечает, что подобные встречи самолётов разных поколений будут происходить всё чаще, что вызывает интерес к вопросу о возможном превосходстве одного над другим в реальном бою.

Как отмечают аналитики, F-35 разрабатывался с акцентом на нанесение ударов по наземным целям в условиях плотной противовоздушной обороны. Су-27, напротив, создавался в СССР как истребитель-перехватчик, задача которого — завоевание превосходства в воздухе. Таким образом, эти машины представляют собой противоположные концепции.

Издание предполагает, что американский истребитель будет обладать значительным преимуществом при ведении боя за пределами прямой видимости. Однако в случае ближнего боя инициатива может перейти к российскому Су-27.