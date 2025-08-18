Боец Босян: ВСУ в Искре убивали сослуживцев, чтобы их не пленили
В селе Искра Днепропетровской области украинские артиллерийские подразделения обстреливали своих бойцов, чтобы предотвратить их сдачу в плен. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Босян.
По его словам, при отступлении противника действуют заградительные группы, которые уничтожают тех, кто пытается уйти. Для ударов используют артиллерию, миномёты и дроны-камикадзе.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины готовятся покинуть Херсон, на всех выездах из города устанавливают антидроновые сети. При этом он добавил, что любая фортификация является всего лишь «временной задержкой» для российских военных.