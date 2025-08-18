В селе Искра Днепропетровской области украинские артиллерийские подразделения обстреливали своих бойцов, чтобы предотвратить их сдачу в плен. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Босян.

По его словам, при отступлении противника действуют заградительные группы, которые уничтожают тех, кто пытается уйти. Для ударов используют артиллерию, миномёты и дроны-камикадзе.