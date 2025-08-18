За ночь расчёты ПВО уничтожили 23 украинских дрона над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — восемь — сбили над Тамбовской областью. Пять БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря. По два беспилотника перехватили над акваторией Чёрного моря, Белгородской и Ростовской областями, по одному дрону — над Курской и Воронежской областями, а также над территориями Краснодарского края и Республики Крым.