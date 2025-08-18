На Крымском мосту скопилось 2,4 тысячи автомобилей с обеих сторон

К 8.00 утра понедельника на Крымском мосту скопилось 2 455 машин с обеих сторон. За последний час число автомобилей увеличилось на 700. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на подъездах к переправе.

В сообщении уточняется, что на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2095 транспортных средств, время ожидания составляет около пяти часов. Со стороны Керчи — 350 автомобилей на проверку, средний интервал ожидания — около часа.