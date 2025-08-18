ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту, это вторая попытка с начала 2025-го
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder
ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, который готовился украинскими спецслужбами. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что был обнаружен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством, а также задержаны лица, участвовавшие в его транспортировке на территорию РФ.
Машина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Автомобиль пересёк российскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Транспортное средство должно было быть доставлено в Краснодарский край на автовозе частного перевозчика, где планировалась его передача другому водителю. По версии ФСБ, конечной целью операции было использование этого водителя в качестве смертника при совершении теракта на Крымском мосту без его ведома.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В ФСБ подчеркнули, что все причастные к организации преступления лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Это уже второй случай в текущем году, когда украинские спецслужбы пытаются использовать заминированные автомобили для диверсий на Крымском мосту. 2 апреля на белорусско-польском участке границы Союзного государства (Брестская таможня) силовиками был задержан микроавтобус с 500 кг взрывчатки, предназначавшийся для аналогичной террористической акции. В ходе следствия установлено, что водитель транспортного средства не знал о своём предназначении и должен был стать «смертником».
Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении атаки украинского БПЛА на Смоленскую АЭС. 17 августа силами РЭБ был подавлен БПЛА самолётного типа над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, была сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики.