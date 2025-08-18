ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту, это вторая попытка с начала 2025-го

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, который готовился украинскими спецслужбами. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что был обнаружен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством, а также задержаны лица, участвовавшие в его транспортировке на территорию РФ.

Машина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Автомобиль пересёк российскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Транспортное средство должно было быть доставлено в Краснодарский край на автовозе частного перевозчика, где планировалась его передача другому водителю. По версии ФСБ, конечной целью операции было использование этого водителя в качестве смертника при совершении теракта на Крымском мосту без его ведома.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В ФСБ подчеркнули, что все причастные к организации преступления лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Это уже второй случай в текущем году, когда украинские спецслужбы пытаются использовать заминированные автомобили для диверсий на Крымском мосту. 2 апреля на белорусско-польском участке границы Союзного государства (Брестская таможня) силовиками был задержан микроавтобус с 500 кг взрывчатки, предназначавшийся для аналогичной террористической акции. В ходе следствия установлено, что водитель транспортного средства не знал о своём предназначении и должен был стать «смертником».