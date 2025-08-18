Встреча Путина и Трампа
18 августа, 05:09

Итальянский план гарантий для Украины вызвал скептицизм в Верховной Раде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Киеву гарантии безопасности в виде готовности Запада помочь в случае атаки, но эта идея не нашла поддержки у украинских депутатов, пишет New York Times.

Глава комитета по внешней политике Александр Мережко назвал концепцию Мелони «слишком расплывчатой», отметив, что она не обеспечивает немедленной поддержки союзников в защите Украины. Член комитета по обороне Соломия Бобровская считает, что предложение сводится лишь к обещаниям финансовой и военной помощи.

Украинские парламентарии также выразили недоумение относительно мирного плана президента США и деталей его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее Мелони сообщила, что на встрече Трампа и Путина обсуждались гарантии безопасности для Украины, основанные на итальянской концепции, схожей со статьей НАТО о коллективной обороне.

Сегодня, 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Также на мероприятии будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, французский президент Эмманюэль Макрон, глава Финляндии Александр Стубб, руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте. По данным СМИ, сначала республиканец проведёт встречу с экс-комиком наедине и лишь потом — с европейскими лидерами.

Оксана Попова
