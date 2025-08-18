Итальянский план гарантий для Украины вызвал скептицизм в Верховной Раде

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Киеву гарантии безопасности в виде готовности Запада помочь в случае атаки, но эта идея не нашла поддержки у украинских депутатов, пишет New York Times.

Глава комитета по внешней политике Александр Мережко назвал концепцию Мелони «слишком расплывчатой», отметив, что она не обеспечивает немедленной поддержки союзников в защите Украины. Член комитета по обороне Соломия Бобровская считает, что предложение сводится лишь к обещаниям финансовой и военной помощи.

Украинские парламентарии также выразили недоумение относительно мирного плана президента США и деталей его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее Мелони сообщила, что на встрече Трампа и Путина обсуждались гарантии безопасности для Украины, основанные на итальянской концепции, схожей со статьей НАТО о коллективной обороне.