Соучастник нападения на Крокус просил знакомого прибрести ему билет в Турцию

Причастный к теракту в «Крокус сити холле» Зубайдулло Исмоилов*, попросил своего знакомого приобрести ему билет в Турцию, опасаясь ареста в Дагестане. Об этом сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно представленным материалам, Исмоилов* был проинформирован о введении контртеррористической операции на территории Дагестана. Охваченный страхом, он обратился к своему знакомому с просьбой о покупке билета. Однако факт приобретения билета для Исмоилова* в материалах не отражён.