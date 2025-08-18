Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 05:46

Соучастник нападения на Крокус просил знакомого прибрести ему билет в Турцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Причастный к теракту в «Крокус сити холле» Зубайдулло Исмоилов*, попросил своего знакомого приобрести ему билет в Турцию, опасаясь ареста в Дагестане. Об этом сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно представленным материалам, Исмоилов* был проинформирован о введении контртеррористической операции на территории Дагестана. Охваченный страхом, он обратился к своему знакомому с просьбой о покупке билета. Однако факт приобретения билета для Исмоилова* в материалах не отражён.

Раскрыта сумма гонорара изготовителям оружия для теракта в «Крокусе»
Раскрыта сумма гонорара изготовителям оружия для теракта в «Крокусе»

А ранее стало известно, что тот же соучастник теракта Зубайдулло Исмоилов*, испугавшись задержания силовиками, спрятался в мечети в Дагестане, где и был пойман. В материалах дела также было указано, что исполнители избавились от своих мобильных телефонов и купили новые за день до нападения на «Крокус».

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar