18 августа, 05:39

Блогер-иноагент Варламов* не выплатил штраф за фейки об Армии России

Блогер Илья Варламов*. Обложка © Telegram / Илья Варламов*

Штраф за дискредитацию ВС РФ, назначенный судом, блогер Илья Варламов* так и не выплатил. Его долг составил 50 тысяч рублей. Это выяснило РИА «Новости», ознакомившись с данными приставов и судебными документами.

Согласно материалам дела, Варламов* в феврале 2023 года опубликовал ролик на YouTube, где выражал негативное отношение к Вооружённым силам России. В июне 2024 года суд назначил ему штраф. В мае 2025 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно приговорил Илью Варламова* к восьми годам лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Суд признал блогера виновным и назначил ему наказание в виде реального срока в колонии.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюстом России

