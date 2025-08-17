Стало известно, что заберут у блогера Варламова* после приговора суда в Москве

У кудрявого блогера Ильи Варламова* в Москве есть квартира площадью 64 м², которую, по мнению юристов, могут арестовать и конфисковать после его приговора по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщил Mash.

Речь идёт о двушке в Северном Тушино стоимостью 11 миллионов рублей. Штраф могут взыскать лишь через исполнительное производство. Уголовное дело против Варламова* было возбуждено в 2024 году за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Поводом для обвинения стал ролик от 23 ноября 2023 года, где он рассказывал о «бомбёжках Одессы и Кривого Рога».

Ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил Илью Варламова* к восьми годам колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Также блогер не прикрепляет пометку иноагента к своим материалам в соцсетях. Штраф за это может составить для него до 50 тысяч рублей. Статус иностранного агента он получил в марте 2023.