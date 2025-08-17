Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 06:48

Стало известно, что заберут у блогера Варламова* после приговора суда в Москве

После осуждения за фейки о ВС РФ у Варламова* могут отобрать московскую двушку

Илья Варламов. Обложка © Telegram / varlamov

Илья Варламов. Обложка © Telegram / varlamov

У кудрявого блогера Ильи Варламова* в Москве есть квартира площадью 64 м², которую, по мнению юристов, могут арестовать и конфисковать после его приговора по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщил Mash.

Речь идёт о двушке в Северном Тушино стоимостью 11 миллионов рублей. Штраф могут взыскать лишь через исполнительное производство. Уголовное дело против Варламова* было возбуждено в 2024 году за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Поводом для обвинения стал ролик от 23 ноября 2023 года, где он рассказывал о «бомбёжках Одессы и Кривого Рога».

Прокуратура потребовала 8 лет колонии и 99 млн рублей штрафа для Ильи Варламова*
Прокуратура потребовала 8 лет колонии и 99 млн рублей штрафа для Ильи Варламова*

Ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил Илью Варламова* к восьми годам колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Также блогер не прикрепляет пометку иноагента к своим материалам в соцсетях. Штраф за это может составить для него до 50 тысяч рублей. Статус иностранного агента он получил в марте 2023.

*Включён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Илья Варламов
  • Журналисты
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar