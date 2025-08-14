Встреча Путина и Трампа
14 августа, 11:52

Суд заочно приговорил Варламова* к 8 годам колонии по делу о фейках об армии

Обложка © ТАСС / Алексей Андронов

Мещанский районный суд Москвы вынес заочный приговор Илье Варламову* по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Блогер осуждён на 8 лет лишения свободы.

«Признать Варламова* виновным, окончательно назначить ему наказание в виде 8 лет колонии заочно», — огласила приговор судья.

Также блогера оштрафовали на 99 миллионов рублей. Напомним, что обвинение запрашивало для Варламова* именно 8 лет колонии и 99 млн рублей штрафа.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Варламова*. В нём говорится, что блогер распространял в соцсетях фейки о ВС РФ, а также, несмотря на два административных взыскания в течение года, систематически публиковал посты в социальных сетях без иноагентской маркировки. Варламов* уехал из России в 2022 году.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюстом России

