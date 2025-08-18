Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 05:54

Свой по своему: Десантники ВСУ и колумбийские наёмники перестреляли друг друга

МО РФ: ВСУ и колумбийские наёмники ведут перестрелки между собой

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Командование Вооружённых сил Украины перебросило отряды колумбийских наёмников для восстановления потерянных позиций в Сумской области, однако из-за плохой координации между подразделениями произошёл инцидент с «дружественным огнём». Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи «дружественного огня» со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», заявил собеседник агентства.

Неподготовленные колумбийские наёмники и ВСУ просто устроили перестрелку между собой. В конечном счёте командование украинской армии лишь снова потеряло свои запасы личного состава.

В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что киевский режим использует иностранных наёмников как расходный материал, а российские войска будут продолжать их ликвидацию на всей территории Украины. Некоторые из прибывших воевать за деньги в интервью жаловались на слабую координацию со стороны украинских военных и крайне низкие шансы на выживание, отмечая, что интенсивность боёв значительно выше, чем в конфликтах на Ближнем Востоке или в Афганистане.

Хакер сумел добыть секретные данные и помог ВС России ударить по базе с наёмниками ВСУ
Хакер сумел добыть секретные данные и помог ВС России ударить по базе с наёмниками ВСУ

Ранее сообщалось, что иностранные наёмники избегают участия в боевых действиях на линии фронта в составе ВСУ. Сообщается, что наёмники предпочитают находиться в тыловых районах Украины, отказываясь от непосредственного участия в сражениях на передовой вместе с украинскими военнослужащими.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar