Командование Вооружённых сил Украины перебросило отряды колумбийских наёмников для восстановления потерянных позиций в Сумской области, однако из-за плохой координации между подразделениями произошёл инцидент с «дружественным огнём». Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи «дружественного огня» со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — заявил собеседник агентства.

Неподготовленные колумбийские наёмники и ВСУ просто устроили перестрелку между собой. В конечном счёте командование украинской армии лишь снова потеряло свои запасы личного состава.

В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что киевский режим использует иностранных наёмников как расходный материал, а российские войска будут продолжать их ликвидацию на всей территории Украины. Некоторые из прибывших воевать за деньги в интервью жаловались на слабую координацию со стороны украинских военных и крайне низкие шансы на выживание, отмечая, что интенсивность боёв значительно выше, чем в конфликтах на Ближнем Востоке или в Афганистане.