«Хочу сблизиться»: Учитель математики домогался ученика и заставлял его снять штаны

Учитель математики в Первоуральске признался в домогательствах к ученику, но избежал уголовного дела. 52-летний преподаватель одной из школ Первоуральска приставал к 16-летнему подростку, трогал его за ягодицы и просил снять штаны. Об этом сообщила мама пострадавшего телеграм-каналу Ural Mash.

По словам подростка, учитель позвал его после уроков в лаборантскую под предлогом разбора домашнего задания. Оставшись наедине, педагог начал трогать мальчика, спрашивал о его ощущениях и требовал снять одежду. После отказа подростка преподаватель лишь бросил: «Без обид» — и отпустил его.

Мать пострадавшего рассказала об инциденте. Видео © Telegram / Ural Mash

На допросе педагог признался, что испытывает «спонтанное желание трогать детей за ягодицы, чтобы сблизиться с ними». Он утверждал, что не получает сексуального удовлетворения, но не может контролировать свои действия. Также выяснилось, что в 1993 году его уже увольняли за аналогичный инцидент с девочкой, но после «лечения» допустили к работе с детьми снова.