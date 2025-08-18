«Хочу сблизиться»: Учитель математики домогался ученика и заставлял его снять штаны
Ural Mash: В Первоуральске математик домогался ученика, но избежал наказания
Учитель математики в Первоуральске признался в домогательствах к ученику, но избежал уголовного дела. 52-летний преподаватель одной из школ Первоуральска приставал к 16-летнему подростку, трогал его за ягодицы и просил снять штаны. Об этом сообщила мама пострадавшего телеграм-каналу Ural Mash.
По словам подростка, учитель позвал его после уроков в лаборантскую под предлогом разбора домашнего задания. Оставшись наедине, педагог начал трогать мальчика, спрашивал о его ощущениях и требовал снять одежду. После отказа подростка преподаватель лишь бросил: «Без обид» — и отпустил его.
Мать пострадавшего рассказала об инциденте. Видео © Telegram / Ural Mash
На допросе педагог признался, что испытывает «спонтанное желание трогать детей за ягодицы, чтобы сблизиться с ними». Он утверждал, что не получает сексуального удовлетворения, но не может контролировать свои действия. Также выяснилось, что в 1993 году его уже увольняли за аналогичный инцидент с девочкой, но после «лечения» допустили к работе с детьми снова.
Несмотря на признание учителя, следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Педагог уволился «по состоянию здоровья», но, по данным родителей, планирует вернуться к работе в новом учебном году. Пострадавший подросток перешёл в другую школу, однако его семья опасается, что действия преподавателя могут повториться.
Мама пострадавшего школьника. Обложка © Telegram / Ural Mash