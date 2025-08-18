Российские войска мастерски ликвидировали подразделение спецназа Главного управления разведки ВСУ в районе Жадова Черниговской области. Удар нанесли беспилотники «Герань-2», показав высочайшую точность и эффективность.

Минобороны РФ опубликовало эксклюзивные кадры операции, демонстрирующие, как «Герани-2» безупречно поразили цель. Подразделение спецназа ГУР ВСУ было уничтожено в районе населённого пункта Жадово.

Ранее стало известно, что с 9 по 15 августа российские системы ПВО уничтожили самолёт Су-27, принадлежащий Воздушным силам Украины. Кроме того, были перехвачены свыше 2100 беспилотников самолётного типа.