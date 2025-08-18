Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 06:42

Русские «Герани-2» нанесли сокрушительный удар по спецназу ГУР ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили спецназ ГУР ВСУ в Черниговской области

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские войска мастерски ликвидировали подразделение спецназа Главного управления разведки ВСУ в районе Жадова Черниговской области. Удар нанесли беспилотники «Герань-2», показав высочайшую точность и эффективность.

Русские «Герани-2» нанесли сокрушительный удар по спецназу ГУР ВСУ. Видео © Минобороны

Минобороны РФ опубликовало эксклюзивные кадры операции, демонстрирующие, как «Герани-2» безупречно поразили цель. Подразделение спецназа ГУР ВСУ было уничтожено в районе населённого пункта Жадово.

ВС РФ разгромили пункт дислокации иностранного легиона в Черниговской области
ВС РФ разгромили пункт дислокации иностранного легиона в Черниговской области

Ранее стало известно, что с 9 по 15 августа российские системы ПВО уничтожили самолёт Су-27, принадлежащий Воздушным силам Украины. Кроме того, были перехвачены свыше 2100 беспилотников самолётного типа.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar