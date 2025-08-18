В Москве приезжий изнасиловал незнакомку возле жилого дома
В районе Осеннего бульвара на западе Москвы произошло нападение на девушку. Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, её возле жилого дома изнасиловал иностранец.
По данным следствия, 10 августа 2025 года подозреваемый, увидел незнакомую девушку, проходящую мимо жилого дома, а затем напал на неё. Оперативникам удалось быстро установить личность фигуранта и задержать его.
«Столичными следователями СК фигурант установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время расследование продолжается.
