18 августа, 07:41

В Москве приезжий изнасиловал незнакомку возле жилого дома

В Москве задержали иностранца, изнасиловавшего девушку

В районе Осеннего бульвара на западе Москвы произошло нападение на девушку. Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, её возле жилого дома изнасиловал иностранец.

По данным следствия, 10 августа 2025 года подозреваемый, увидел незнакомую девушку, проходящую мимо жилого дома, а затем напал на неё. Оперативникам удалось быстро установить личность фигуранта и задержать его.

«Столичными следователями СК фигурант установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», говорится в официальном сообщении ведомства.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время расследование продолжается.

Ранее в США прохожий изнасиловал женщину, упавшую в обморок возле церкви. Преступление было прервано случайными свидетелями — проезжавшими мимо пожарными, которые задержали насильника до прибытия полиции.

Алиса Хуссаин
