Сто дней пребывания Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ ознаменовались провалом его популярности и серьёзными проблемами для правящей коалиции, в которую входят ХДС, ХСС, СДПГ. Альянс не только теряет поддержку граждан, но и не может найти общий язык по внутренним вопросам, включая кадровые.

Данные INSA свидетельствуют о кризисе доверия канцлеру. 60% немцев недовольны правительством, а одобряют его деятельность лишь 27%, что является значительным ухудшением по сравнению с июльскими 44% недовольных и 37% одобряющих. Личный рейтинг Мерца также низок — всего 30% одобрения, при 59% неудовлетворённых жителях Германии. Это заметно ниже, чем у его предшественника Олафа Шольца, который после первых 100 дней имел 43%.

Если бы выборы состоялись сейчас, правящая коалиция лишилась бы большинства: ХДС/ХСС смогли бы завоевать 27%, СДПГ — 15%. При этом АдГ набрали бы 25%, «Зелёные» — 11%, «Левые» — 9%. Почти половина опрошенных (49%) не верит в то, что правительство продержится до 2029 года.

Институт Forsa фиксирует ещё более удручающую картину. По его данным АдГ имеет 26% как самая популярная партия, ХДС/ХСС — 24%, СДПГ и «Зелёные» — по 13%, «Левые» — 11%.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко утверждает, что сто дней канцлерства Фридриха Мерца показали, что Россия будет вспоминать Олафа Шольца как друга. По словам эксперта, Мерц стремится к европейскому лидерству, но пока не может тягаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Ему не дают покоя лавры Меркель, и экономика Германии вроде бы должна помочь играть главенствующую роль в ЕС, но политического веса всё ещё не хватает. Напомню, Мерц — единственный в истории ФРГ глава правительства, которого не утвердили с первого раза. На этом фоне можно ожидать, что популярность АдГ ещё больше усилится, но вряд ли в ХДС/ХСС согласятся на дальнейшую честную конкуренцию. Скорее всего, «Альтернативу» просто запретят», — отметила Бондаренко.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Мария Хорольская подчеркнула, что невысокий рейтинг Фридриха Мерца, который держался постоянно, был ослаблен отсутствием крупных свершений. По её словам, правительство предпринимает усилия по стабилизации бюджета, но масштабные преобразования, инициированные Мерцем, делают эту задачу практически невыполнимой. Следствием этого стало вынужденное аннулирование его обещания о налоговых льготах.

«Первые 100 дней главы государства обычно называют «медовым месяцем». Так вот, этот период закончился, и граждане не ощутили перемен к лучшему», — отметила она.