Незаконный вывоз наличных из России достиг рекордных показателей

Объём незаконного перемещения наличных через границу РФ достиг рекорда. Такие данные за первое полугодие 2025 года приводит Федеральная таможенная служба в материале «Известий».

В первом полугодии 2025 года зафиксировано 6314 случаев незаконного ввоза и вывоза наличных средств на общую сумму 1,2 млрд рублей. Как сообщили в ФТС, это максимальный показатель за весь период ведения статистики.

Илья Мосягин из Института международных экономических связей заявил изданию, что в Турции 40% сделок с недвижимостью россиян закрываются наличными из-за блокировок SWIFT. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается при покупке золота и криптовалюты в ОАЭ.

Основная часть нарушений (5125 случаев) связана с вывозом валюты из России, что на 13% больше показателей прошлого года. Ввоз денежных средств вырос на 31% и составил 1189 случаев. Наиболее популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан.

Эксперты связывают рост нарушений с санкционными ограничениями. Фёдор Сидоров из «Школы практического инвестирования» отметил, что после отключения от SWIFT переводы в «недружественные страны» стали доступны только через небольшие финорганизации.

В ФТС напомнили, что с марта 2022 года действует запрет на вывоз более 10 тысяч долларов на человека. Владимир Шалаев из «Правовой группы» предупредил, что при нарушении правил излишки подлежат конфискации, а для семейных поездок средства нужно распределять между членами семьи.