Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 08:00

«Быстро сваливают»: Распиаренные подразделения ВСУ начали отходить из Красноармейска

Боец ВС РФ Велес: Из Красноармейска начинают уходить опытные подразделения ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Подразделения ВСУ, о которых активно писали украинские СМИ, начинают покидать Красноармейск (Покровск) в ДНР. На их место отправляют мобилизованных с минимальной подготовкой. Об этом РИА «Новости» сообщил разведчик с позывным Велес.

«Медийные подразделения, которые там снимают репортажи, они уже быстро сваливают, то есть там оставляя своих побратимов … пытаются уходить сейчас в сторону Гришино по дороге», — рассказал он.

На смену «медийным» подразделениям в Красноармейск направляют мобилизованных со слабой подготовкой. Велес добавил, что среди пленных часто встречаются люди, схваченные на тыловых позициях, в основном водители и повара, и таких стало значительно больше.

Пушилин: Армия России близка к окружению Красноармейска и Димитрова в ДНР
Пушилин: Армия России близка к окружению Красноармейска и Димитрова в ДНР

Ранее сообщалось, что украинское командование не располагает полной информацией о линии соприкосновения в Красноармейске. Из-за этого солдаты ВСУ часто оказываются на передовых позициях российских войск. Армия России близка к окружению Красноармейска и Димитрова, заявил накануне глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, уже фиксируются действия подразделений на отдельных улицах, включая многоэтажные дома.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar