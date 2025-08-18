«Быстро сваливают»: Распиаренные подразделения ВСУ начали отходить из Красноармейска
Боец ВС РФ Велес: Из Красноармейска начинают уходить опытные подразделения ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Подразделения ВСУ, о которых активно писали украинские СМИ, начинают покидать Красноармейск (Покровск) в ДНР. На их место отправляют мобилизованных с минимальной подготовкой. Об этом РИА «Новости» сообщил разведчик с позывным Велес.
«Медийные подразделения, которые там снимают репортажи, они уже быстро сваливают, то есть там оставляя своих побратимов … пытаются уходить сейчас в сторону Гришино по дороге», — рассказал он.
На смену «медийным» подразделениям в Красноармейск направляют мобилизованных со слабой подготовкой. Велес добавил, что среди пленных часто встречаются люди, схваченные на тыловых позициях, в основном водители и повара, и таких стало значительно больше.
Ранее сообщалось, что украинское командование не располагает полной информацией о линии соприкосновения в Красноармейске. Из-за этого солдаты ВСУ часто оказываются на передовых позициях российских войск. Армия России близка к окружению Красноармейска и Димитрова, заявил накануне глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, уже фиксируются действия подразделений на отдельных улицах, включая многоэтажные дома.