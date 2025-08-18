Жара на максимум: 213 горячих калининградцев побили рекорд России по массовому парению

Калининград установил рекорд России по массовому парению. Об этом сообщает пресс-служба Книги рекордов России.

3 августа в банном комплексе «К8 СПА Адмиральский разряд & Британика» 213 мужчин одновременно парились в сауне, установив новый национальный рекорд. Для достижения результата участникам требовалось провести в парной не менее пяти минут без возможности выхода, в то время как парильщики создавали экстремальные условия, обливая их водой через пихтовые веники.

Мужчины, которые приняли участие в массовом парении. Фото © Telegram / «Книга рекордов России»

Мероприятие прошло при строгом соблюдении всех необходимых мер безопасности. Новый рекорд официально зарегистрирован и внесён в Книгу рекордов России.