Жара на максимум: 213 горячих калининградцев побили рекорд России по массовому парению
Больше 200 мужчин находились в одной бане. Обложка © Telegram / «Книга рекордов России»
Калининград установил рекорд России по массовому парению. Об этом сообщает пресс-служба Книги рекордов России.
3 августа в банном комплексе «К8 СПА Адмиральский разряд & Британика» 213 мужчин одновременно парились в сауне, установив новый национальный рекорд. Для достижения результата участникам требовалось провести в парной не менее пяти минут без возможности выхода, в то время как парильщики создавали экстремальные условия, обливая их водой через пихтовые веники.
Мужчины, которые приняли участие в массовом парении. Фото © Telegram / «Книга рекордов России»
Мероприятие прошло при строгом соблюдении всех необходимых мер безопасности. Новый рекорд официально зарегистрирован и внесён в Книгу рекордов России.
