«Подсунули тухлый товар»: Медведчук сделал заявление о будущем Зеленского
Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына
Глава движения «Другая Украина» и экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил уверенность, что Европа в обозримом будущем неизбежно откажется от поддержки Владимира Зеленского.
В своей авторской статье на портале «Смотрим.ру» политик указал, что издание Times упомянуло возможный сценарий, при котором президент США Дональд Трамп сделает Зеленского главным виновником в случае провала американских усилий по мирному урегулированию на Украине. По словам Медведчука, в Европе нет единства в вопросе дальнейшей поддержки украинского чиновника: одни готовы списать конфликт в убытки, другие всё ещё оценивают его рентабельность.
Медведчук подчеркнул, что в Европе уже начинают осознавать, что им «подсунули тухлый товар», от которого вскоре придётся избавиться.
Ранее Зеленский выразил готовность к компромиссу относительно нынешней линии фронта, при условии, что он будет соответствовать интересам украинцев. Однако решение о выводе украинских войск из Донбасса остаётся неизменным.