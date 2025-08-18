Встреча Путина и Трампа
18 августа, 08:13

«Подсунули тухлый товар»: Медведчук сделал заявление о будущем Зеленского

Медведчук: Европа в обозримом будущем обязательно сдаст Владимира Зеленского

Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Глава движения «Другая Украина» и экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил уверенность, что Европа в обозримом будущем неизбежно откажется от поддержки Владимира Зеленского.

В своей авторской статье на портале «Смотрим.ру» политик указал, что издание Times упомянуло возможный сценарий, при котором президент США Дональд Трамп сделает Зеленского главным виновником в случае провала американских усилий по мирному урегулированию на Украине. По словам Медведчука, в Европе нет единства в вопросе дальнейшей поддержки украинского чиновника: одни готовы списать конфликт в убытки, другие всё ещё оценивают его рентабельность.

Медведчук подчеркнул, что в Европе уже начинают осознавать, что им «подсунули тухлый товар», от которого вскоре придётся избавиться.

СМИ узнали, когда начнётся встреча Трампа и Зеленского
Ранее Зеленский выразил готовность к компромиссу относительно нынешней линии фронта, при условии, что он будет соответствовать интересам украинцев. Однако решение о выводе украинских войск из Донбасса остаётся неизменным.

Оксана Попова
