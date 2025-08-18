«Не понимает причин»: В США раскритиковали желание Трампа быть главным миротворцем

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в интервью Politico раскритиковал стремление Дональда Трампа позиционировать себя как глобального миротворца и претендовать на Нобелевскую премию мира. По его мнению, президент Штатов ошибается в понимании сути международных конфликтов.

Даалдер отметил, что установление подлинного мира предполагает не только прекращение военных действий, но и комплексное разрешение противоречий. Он заявил, что для этого необходимы глубокий анализ ситуации, длительные переговоры и готовность сторон идти на уступки. Однако, по его словам, Трамп ограничивается поверхностными методами, такими как телефонные разговоры и краткие встречи, не уделяя внимания реальным механизмам урегулирования.

Ранее сообщалось, что американский лидер активно культивирует образ «главного миротворца» и уверен в своём умении заключать сложные соглашения, в чём якобы превосходит предыдущих президентов. По данным инсайдеров, Трампу нравится ощущать себя «арбитром», от которого зависят решения других государств.