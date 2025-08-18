Встреча Путина и Трампа
18 августа, 08:45

В Петербурге сатирик попал в скандал из-за реконструкции Лиговских бань

SHOT: Сатирик Альтов должен 13 млн рублей из-за скандала с реконструкцией

Семён Альтов. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Известный сатирик Семён Альтов оказался в центре судебного разбирательства из-за проекта по реконструкции Лиговских бань в Петербурге. Как выяснил телеграм-канал SHOT, с писателя и его семьи требуют 12,8 млн рублей за невыполненные обязательства по контракту.

Лиговские бани в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Сообщается, что в 2021 году Альтов приобрёл у экс-вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова и его партнёра банно-прачечный комбинат 1934 года постройки, являющийся объектом культурного наследия эпохи авангарда. Вместе с женой Ларисой и сыном Павлом он планировал создать на этой площадке современное арт-пространство с концертным залом.

Для реализации проекта семья Альтовых обратилась в компанию «М.Г. Прайват Реконстракшн». По словам представителей фирмы, все работы были выполнены, однако при закрытии контракта возник спор, переросший в судебное разбирательство.

Модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

А ранее Life.ru писал, что директор МХАТа Владимир Кехман задолжал по кредитам почти 18 млрд рублей. Информация о крупном долге всплыла из подробностей уголовного дела о растрате при реконструкции старой сцены театра.

