В Петербурге сатирик попал в скандал из-за реконструкции Лиговских бань

Известный сатирик Семён Альтов оказался в центре судебного разбирательства из-за проекта по реконструкции Лиговских бань в Петербурге. Как выяснил телеграм-канал SHOT, с писателя и его семьи требуют 12,8 млн рублей за невыполненные обязательства по контракту.

Лиговские бани в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Сообщается, что в 2021 году Альтов приобрёл у экс-вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова и его партнёра банно-прачечный комбинат 1934 года постройки, являющийся объектом культурного наследия эпохи авангарда. Вместе с женой Ларисой и сыном Павлом он планировал создать на этой площадке современное арт-пространство с концертным залом.

Для реализации проекта семья Альтовых обратилась в компанию «М.Г. Прайват Реконстракшн». По словам представителей фирмы, все работы были выполнены, однако при закрытии контракта возник спор, переросший в судебное разбирательство.