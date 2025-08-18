Из России с любовью: Стало известно, как собирали «Урал», который Путин подарил американцу

Мотоцикл «Урал», который президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски, был экстренно собран на Ирбитском заводе всего за два часа. Как рассказали сотрудники предприятия, необычный заказ застал их врасплох.

«Буквально перед самым вылетом президента на Аляску на завод позвонили и сообщили, что от имени Владимира Путина мотоцикл «Урал» будут дарить американцу», — рассказал собеседник URA.ru.

По данным агентства, после звонка из администрации президента на заводе оперативно согласовали комплектацию и цвет мотоцикла. Машину собрали, протестировали и отправили спецрейсом в Москву, а затем — в США. Информацию о подарке держали в тайне до телевизионного репортажа.

Собеседник подчеркнул, что для завода такой заказ стал исключительным случаем. Американцу доставили современную модель с полным приводом коляски, задним ходом и улучшенной проходимостью — идеальный вариант для поездок по горной местности возле Анкориджа.

Получатель подарка, по его словам, был настолько поражён, что «лишился дара речи». Он отметил, что новый «Урал» превосходит его старый мотоцикл по всем характеристикам.