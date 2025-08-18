Капитуляция Японии стала неизбежной благодаря усилиям Советского Союза, который, по словам президента России Владимира Путина, в полной мере выполнил свой союзнический долг во Второй мировой войне. Российский лидер подчеркнул, что СССР сыграл огромную роль в спасении народов Китая, Кореи и других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления.

В понедельник на острове Шумшу прошла торжественная церемония открытия первой стадии военно-исторического мемориального комплекса, посвящённого Курильской десантной операции. От имени главы государства, его приветствие участникам церемонии зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после победного завершения Великой Отечественной войны в полной мере выполнила свой союзнический долг — стремительные действия наших войск кардинальным образом изменили стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, сделали неизбежной капитуляцию Японии, сыграли огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления и порабощения», — сказано в послании президента РФ.

В тексте отмечалось, что одним из последних, по-настоящему решающих сражений Второй мировой войны стало уничтожение значительной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу и последующее освобождение советскими войсками Курильского архипелага.