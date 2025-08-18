МИД Китая поддержал налаживание отношений между Россией и США

Пекин поддерживает улучшение отношений между Россией и США. Об этом заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай приветствует взаимодействие России и США, улучшение двусторонних отношений, способствующее политическому урегулированию украинского кризиса», — сказала дипломат, комментируя прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США.

По словам Мао Нин, Китай выступает за всестороннюю поддержку мер, направленных на достижение мира на Украине.