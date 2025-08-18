МИД Китая поддержал налаживание отношений между Россией и США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Jiang
Пекин поддерживает улучшение отношений между Россией и США. Об этом заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Китай приветствует взаимодействие России и США, улучшение двусторонних отношений, способствующее политическому урегулированию украинского кризиса», — сказала дипломат, комментируя прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США.
По словам Мао Нин, Китай выступает за всестороннюю поддержку мер, направленных на достижение мира на Украине.
Напомним, на встрече 15 августа 2025 года на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили пути урегулирования конфликта. Сегодня глава Белого дома примет Владимира Зеленского и лидеров ЕС.