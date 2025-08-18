Встреча Путина и Трампа
18 августа, 09:00

МИД Китая поддержал налаживание отношений между Россией и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Jiang

Пекин поддерживает улучшение отношений между Россией и США. Об этом заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай приветствует взаимодействие России и США, улучшение двусторонних отношений, способствующее политическому урегулированию украинского кризиса», — сказала дипломат, комментируя прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США.

По словам Мао Нин, Китай выступает за всестороннюю поддержку мер, направленных на достижение мира на Украине.

Один из главных союзников России может выступить гарантом безопасности для Украины
Один из главных союзников России может выступить гарантом безопасности для Украины

Напомним, на встрече 15 августа 2025 года на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили пути урегулирования конфликта. Сегодня глава Белого дома примет Владимира Зеленского и лидеров ЕС.

Мария Любицкая
