В Турции напомнили, почему Россия продала Аляску США

В Турции напомнили причину, по которой российский император Александр II принял решение продать Аляску, где не так давно прошёл саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, США в XIX веке. Об этом рассказали в издании Medya Gunlugu.

Как отмечают в издании, сделка 1867 года была вынужденной мерой. После тяжёлой Крымской войны, длившейся с 1853 по 1856 год, в которой против России выступали Британия и Франция на стороне Османской империи, казна оказалась практически пустой. На содержание далёкой и тогда считавшейся бесполезной Аляски уходило около 200 тысяч долларов в год при доходе не более 40 тысяч.

В итоге США приобрели более полутора миллионов квадратных километров — 13,8% территории Российской империи — всего за 7,2 млн долларов (2 цента за акр). Сегодня эта сумма эквивалентна 156–356 млн долларов. В то же время ресурсы Аляски, включая нефть, леса и богатые рыбой воды, за полтора века принесли Соединённым Штатам десятки миллиардов.

Историки отмечают, что тогдашний госсекретарь США Уильям Сьюард подвергался критике за «бесполезное приобретение», однако время показало выгодность сделки для Вашингтона.