Не предел? Учёные узнали, в каком году люди будут жить до 125 лет

Учёные из Нидерландов спрогнозировали увеличение средней продолжительности жизни до 125 лет к 2070 году. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Специалисты связывают такой рост с развитием медицины, внедрением инновационных технологий и популяризацией здорового образа жизни. Согласно их расчётам, наибольшей продолжительности жизни достигнут женщины. Однако научное сообщество разделилось в оценках этих прогнозов.

Вместе с тем в журнале Nature Aging вышла статья с контраргументами исследователей из Гарварда. Они утверждают, что человечество приблизилось к биологическому пределу, а темпы роста продолжительности жизни существенно замедлились. Профессор Уильям Мэйр ввёл термин «стеклянный потолок», обозначающий непреодолимый барьер без фундаментальных изменений в механизмах старения.

Основными ограничивающими факторами эксперты называют распространённость хронических заболеваний, несбалансированное питание, недостаток физической активности, а также глобальные вызовы — перенаселение и дефицит ресурсов. При этом учёные признают, что целенаправленная работа по замедлению процессов старения может помочь преодолеть 90-летний рубеж.

Для сравнения: ещё в XIX веке средняя продолжительность жизни не достигала 40 лет. Современные данные ВОЗ показывают, что родившиеся в 2015 году могут прожить в среднем 71,4 года. Женщины по-прежнему сохраняют преимущество, живя на 4 года дольше мужчин. Абсолютный рекорд принадлежит Жанне Кальман из Франции, скончавшейся в возрасте 122 лет.