Не предел? Учёные узнали, в каком году люди будут жить до 125 лет
Nature: К 2070 году средняя продолжительность жизни будет до 125 лет
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Учёные из Нидерландов спрогнозировали увеличение средней продолжительности жизни до 125 лет к 2070 году. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.
Специалисты связывают такой рост с развитием медицины, внедрением инновационных технологий и популяризацией здорового образа жизни. Согласно их расчётам, наибольшей продолжительности жизни достигнут женщины. Однако научное сообщество разделилось в оценках этих прогнозов.
Вместе с тем в журнале Nature Aging вышла статья с контраргументами исследователей из Гарварда. Они утверждают, что человечество приблизилось к биологическому пределу, а темпы роста продолжительности жизни существенно замедлились. Профессор Уильям Мэйр ввёл термин «стеклянный потолок», обозначающий непреодолимый барьер без фундаментальных изменений в механизмах старения.
Основными ограничивающими факторами эксперты называют распространённость хронических заболеваний, несбалансированное питание, недостаток физической активности, а также глобальные вызовы — перенаселение и дефицит ресурсов. При этом учёные признают, что целенаправленная работа по замедлению процессов старения может помочь преодолеть 90-летний рубеж.
Для сравнения: ещё в XIX веке средняя продолжительность жизни не достигала 40 лет. Современные данные ВОЗ показывают, что родившиеся в 2015 году могут прожить в среднем 71,4 года. Женщины по-прежнему сохраняют преимущество, живя на 4 года дольше мужчин. Абсолютный рекорд принадлежит Жанне Кальман из Франции, скончавшейся в возрасте 122 лет.
Ранее сообщалось, что в Японии показатель средней продолжительности жизни женщин достиг отметки в 87,13 лет в прошлом году, тем самым в 40-й раз был установлен мировой рекорд. При этом по продолжительности жизни мужчин (81,09 лет) Япония занимает только шестое место, уступив Швеции, Швейцарии и Норвегии.