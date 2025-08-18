Гоблин предложил ввести психиатрические проверки для представителей трёх профессий

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) предложил ввести обязательные проверки психического здоровья для представителей трёх профессий. Своё предложение он озвучил в эфире радио Sputnik.

«[Нужно проверять] актёров театра и кино и режиссёров театров — в первую очередь. Журналистов тоже. Это они нам формируют общественное сознание и являются при этом людьми психически нездоровыми в массе», – заявил Пучков.

Блогер привёл личный пример, вспомнив, что во время работы в правоохранительных органах, он ежегодно проходил психиатрическое освидетельствование. По его мнению, подобные меры были бы полезны и для творческих профессий, представители которых оказывают значительное влияние на общество.