Причиной заболевания детей в Башкирии стала инфекция работника пищеблока

Причиной заболевания детей в лагере «Патриот» стала норовирусная инфекция, её обнаружили в анализах одного из работников пищеблока. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекции в биологическом материале работника пищеблока, что могло послужить заражению детей», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что угрозы распространения инфекции нет. В лабораториях продолжаются необходимые исследования. Дети продолжают находиться под медицинским наблюдением.