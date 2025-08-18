Встреча Путина и Трампа
18 августа, 10:11

Причиной заболевания детей в Башкирии стала инфекция работника пищеблока

Обложка © Telegram / Роспотребнадзор Республика Башкортостан

Причиной заболевания детей в лагере «Патриот» стала норовирусная инфекция, её обнаружили в анализах одного из работников пищеблока. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекции в биологическом материале работника пищеблока, что могло послужить заражению детей», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что угрозы распространения инфекции нет. В лабораториях продолжаются необходимые исследования. Дети продолжают находиться под медицинским наблюдением.

Напомним, что из лагеря «Патриот» были госпитализированы 22 ребёнка и трое взрослых. После осмотра и оказания медпомощи девять человек отпустили домой. 16 пациентов продолжают лечение в стационарах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, медики говорят о положительной динамике.

Полина Никифорова
