18 августа, 09:34

ВС России уничтожили до 100 дронов ВСУ большой дальности при подготовке к запуску

МО РФ: Уничтожено до 100 дронов UJ-22 и Паляница в месте подготовки к запуску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Российские военные за сутки вывели из строя до сотни украинских беспилотников большой дальности, в том числе UJ-22 и «Паляница». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо дронов, уничтожено 16 единиц автомобильной техники, а также поражены склады с горюче-смазочными материалами, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах. По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками-камикадзе, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, в зоне боевых действий был ликвидирован центр подготовки операторов беспилотных аппаратов, который использовался Киевом для обучения расчётов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотников. По его данным, воздушные цели были направлены в сторону промышленного предприятия региона.

