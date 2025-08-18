ВС России уничтожили до 100 дронов ВСУ большой дальности при подготовке к запуску

Российские военные за сутки вывели из строя до сотни украинских беспилотников большой дальности, в том числе UJ-22 и «Паляница». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо дронов, уничтожено 16 единиц автомобильной техники, а также поражены склады с горюче-смазочными материалами, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах. По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками-камикадзе, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, в зоне боевых действий был ликвидирован центр подготовки операторов беспилотных аппаратов, который использовался Киевом для обучения расчётов.