Появилось видео удара «Искандера», который стёр с лица земли 40 ВСУшников и сотню дронов

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по объектам в Донецкой Народной Республике (ДНР) привёл к значительным потерям у противника. Министерство обороны РФ сообщило об этом, подтвердив доклад видеозаписью проведения операции.

Кадры удара «Искандера» по месту запуска дронов в ДНР. Видео © Минобороны России

«Сегодня ночью оператором российского разведывательного дрона в районе населённого пункта Иверское на территории Донецкой Народной Республики была выявлена площадка, на которой противником проводились мероприятия по развертыванию украинских ударных беспилотников большой дальности», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве добавили, что в результате точного ракетного попадания украинские силы потеряли до 40 военнослужащих и лиц из технического персонала. Также был уничтожен крупный парк беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, насчитывающий до 100 единиц (включая UJ-22 и «Паляница»), и 16 грузовых транспортных средств, предназначенных для их логистического обеспечения ВСУ.