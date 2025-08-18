Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 09:48

Появилось видео удара «Искандера», который стёр с лица земли 40 ВСУшников и сотню дронов

МО: ВС РФ ударом Искандера уничтожили 40 военных и 100 БПЛА ВСУ в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по объектам в Донецкой Народной Республике (ДНР) привёл к значительным потерям у противника. Министерство обороны РФ сообщило об этом, подтвердив доклад видеозаписью проведения операции.

Кадры удара «Искандера» по месту запуска дронов в ДНР. Видео © Минобороны России

«Сегодня ночью оператором российского разведывательного дрона в районе населённого пункта Иверское на территории Донецкой Народной Республики была выявлена площадка, на которой противником проводились мероприятия по развертыванию украинских ударных беспилотников большой дальности», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве добавили, что в результате точного ракетного попадания украинские силы потеряли до 40 военнослужащих и лиц из технического персонала. Также был уничтожен крупный парк беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, насчитывающий до 100 единиц (включая UJ-22 и «Паляница»), и 16 грузовых транспортных средств, предназначенных для их логистического обеспечения ВСУ.

Ранее ВС РФ провели операцию по нейтрализации отряда спецназа Главного управления разведки ВСУ. Цель, расположенная в окрестностях населённого пункта Жадово Черниговской области, была уничтожена с использованием ударных беспилотников типа «Герань-2», которые вновь подтвердили свою результативность.

Ольга Сливченко
