18 августа, 09:47

«Кто кого гонит?»: На Камчатке лось и медведь устроили забег по дороге

Amur Mash: На Камчатке лось гонял медведя больше километра

Невероятное зрелище развернулось на Камчатке: лось преследовал медведя на протяжении более километра, сообщает Amur Mash. Однако, есть одна деталь, которая делает эту историю особенной.

Лось гнал медведя больше километра на Камчатке. Видео © Telegram / Amur Mash

Всё действо было заснято очевидцами, которые следовали за животными на машине, как будто выполняя роль сопровождения. Судя по видео, трудно сказать, кто был напуган сильнее – сам медведь, его преследователь или люди, ставшие свидетелями. В любом случае эта встреча запомнится всем надолго.

Дмитриев рассказал Life.ru о встрече с медведем на Аляске: Это он нас испугался

Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка не пережила лобовое столкновение с лосем на трассе под Челябинском. После внезапного наезда на дикое животное, водитель потерял управление и съехал в правый кювет.

Обложка © Telegram / Amur Mash

Наталья Демьянова
