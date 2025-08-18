«Кто кого гонит?»: На Камчатке лось и медведь устроили забег по дороге
Amur Mash: На Камчатке лось гонял медведя больше километра
Невероятное зрелище развернулось на Камчатке: лось преследовал медведя на протяжении более километра, сообщает Amur Mash. Однако, есть одна деталь, которая делает эту историю особенной.
Лось гнал медведя больше километра на Камчатке. Видео © Telegram / Amur Mash
Всё действо было заснято очевидцами, которые следовали за животными на машине, как будто выполняя роль сопровождения. Судя по видео, трудно сказать, кто был напуган сильнее – сам медведь, его преследователь или люди, ставшие свидетелями. В любом случае эта встреча запомнится всем надолго.
Обложка © Telegram / Amur Mash