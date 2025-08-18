«Кто кого гонит?»: На Камчатке лось и медведь устроили забег по дороге

Невероятное зрелище развернулось на Камчатке: лось преследовал медведя на протяжении более километра, сообщает Amur Mash . Однако, есть одна деталь, которая делает эту историю особенной.

Всё действо было заснято очевидцами, которые следовали за животными на машине, как будто выполняя роль сопровождения. Судя по видео, трудно сказать, кто был напуган сильнее – сам медведь, его преследователь или люди, ставшие свидетелями. В любом случае эта встреча запомнится всем надолго.