Главная беда в голове: IT-эксперт объяснил, как защитить компании от хакерских атак

Основной проблемой современной информационной безопасности являются руководители, которые недооценивают киберугрозы. Об этом заявил эксперт Андрей Масалович.

«Главная угроза — это голова начальника. Огромное количество фирм просто думают, что их это пронесёт. Сейчас надо чётко понимать, что не пронесёт, все фирмы под ударом», — подчеркнул эксперт в разговоре с радио Sputnik.

По словам Масаловича, кибератаки направлены в первую очередь на репутационный ущерб. Ключевое значение имеет скорость восстановления систем, для чего необходимы регулярные резервные копии данных. Специалист рекомендует делать бэкапы ежечасно, чтобы минимизировать последствия для клиентов.

Эксперт подчёркивает необходимость постоянного обучения руководителей основам кибербезопасности — даже краткие часовые курсы могут значительно повысить осведомлённость. Не менее важны регулярные проверки систем на уязвимости с привлечением специалистов по этичному хакингу. Особое внимание следует уделять защите от фишинга, поскольку большинство атак начинается с компрометации аккаунтов сотрудников.

Среди технических мер защиты Масалович выделяет обязательное использование современных антивирусных решений и систем мониторинга. Перспективным направлением он называет внедрение блокчейн-технологий для создания защищенных баз данных. Отдельного внимания заслуживает метод «медовых ловушек» — специально созданных уязвимостей, которые позволяют обнаружить злоумышленника до проникновения в основные системы.